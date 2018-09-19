Лондон, 19 сентября, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Согласно исследованию, которое проводилось в августе в Великобритании с участием 2026 человек, только 21% из них согласились бы жить вечно, если бы такую возможность дала им наука. Об этом сообщает журнал New Scientist.

Еще 30% не определились относительно желательности для себя бессмертия, но 44% людей точно не согласились бы на такое предложение. При этом более половины согласились, что само по себе удлинение продолжительности жизни — это хорошо. Ученые, однако, расходятся во мнениях относительно того, достигли ли уже люди предела продолжительности жизни или существуют другие (помимо улучшения питания и здравоохранения) способы удлинить этот срок.

Как сообщало ИА REGNUM, по данными социологического исследования, в Великобритании представители старших поколений быстро забываются своими внуками. Более половины молодых людей не имеют представления о том, что делали их бабушки и дедушки до того, как выйти на пенсию. И им даже не приходило в голову об этом спросить.