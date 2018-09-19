Ташкент, 19 сентября, 2018, 16:28 — ИА Регнум. В комитете по международным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при правительстве Узбекистана состоялся круглый стол на тему «Новая веха в отношениях Узбекистана и Афганистана», сообщает 18 сентября агентство УзА.

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Мероприятие приурочено к образованию 18 сентября общества дружбы «Узбекистан — Афганистан». Участники круглого стола обсудили вопросы укрепления сотрудничества в экономической и культурно-просветительской сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа западные СМИ со ссылкой на представителя катарского офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммада Сохейль Шахина сообщили, что делегация движения обсудила с властями Узбекистана безопасность транспорта и ЛЭП.