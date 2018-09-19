Новосибирск, 19 сентября, 2018, 16:11 — ИА Регнум. В центре Новосибирска вместо парковки может появиться фонтан. Об этом сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Анна Терешкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Терешкова Новосибирские власти предлагают сделать фонтан вместо парковки в центре города

«Как вам фонтан вместо парковки на площади Ленина?» — написала Терешкова на своей странице в социальной сети Facebook и даже прикрепила фотографию.

https://www.facebook.com/photo.php

В комментариях под постом мнения новосибирцев разделились: от «очень красиво» до «ужасная идея».

Некоторые даже предложили Анне Терешковой заняться «всей мэрией чем-то реально полезным».

Доцент кафедры архитектуры НГУАДИ, член союза архитекторов России Игорь Поповский предложенную Анной Терешковой идею назвал «нормальной, с точки зрения уникального артефакта».

«Фонтан находится на планировочной оси с фонтаном в Первомайском сквере. До реализации необходимо отработать проектные решения: транспортной модели с альтернативой парковочных решений, планировочное пятно фонтана, его мощность, трансформации в зимний период. Возможен конкурс на рекреационное решение. Негативное восприятие понятно. Но если учесть, что в Нью-Йорке смогли реконструировать Таймс-сквер, перекрывая часть проездов в пользу общественного пространства, то задача выполнимая. Однако не следует забывать, что у нас, скорее всего, данное решение потребует дополнительных корректировок транспортной модели всей центральной части», — отметил ИА REGNUM Поповский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска рассказали о том, что согласно разработанному дизайн-проекту благоустройства улицы Ленина не предполагается создания пешеходной улицы и перекрытия въезда автомобильного транспорта. Власти отметили необходимость проведения комплексного благоустройства улицы Ленина, затрагивающего не только мощение, озеленение, но и ремонт фасадов домов вдоль улицы, систему навигаций, информационных стендов и рекламных конструкций, систему освещения.

Так, на 2019 год запланирован перенос теплотрассы, расположенной вдоль ул. Ленина, 1, а на 2022 год — благоустройство улицы от площади Ленина до пр. Димитрова.