Ереван, 19 сентября, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Сохранение власти стало самоцелью. С угрозами о контрреволюции как-то можно будет продержаться до весны, но не более этого, считает политолог Степан Даниелян.

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«Для осуществления революции было достаточно лозунга «Отвергни Сержа», что объединило большинство людей. Это были люди, которые имели разные взгляды и интересы, уставшие от коррумпированной и безликой власти. Разрушению системы по разным причинам способствовали и недовольные звенья власти того времени. Возможно, это и было самым важным фактором.

Никол Пашинян просто оказался в нужный момент в нужном месте, проявив при этом необходимые решимость и настойчивость.

Сейчас изменилась ситуация. Разрушать легче, чем создавать. Вокруг идеи разрушения люди могут сплотиться, а вот для строительства нужна более мотивированная атмосфера. Для строительства необходимы архитектурный проект, профессиональная команда, график, ресурсы. Но ничего этого сейчас нет и не предвидится.

Если этого нет, не могут быть единомышленники и помощники, а могут быть люди, которые исчерпывают потенциал действующей власти, которых по ошибке называют командой.

Нет никакой команды, потому что нет цели и графика. Сохранение власти стало самоцелью, и угрозами о контрреволюции как-то можно будет продержаться до весны, но не более этого.

Многие слои, способствующие революции, особенно те, которые общаются на «ты» с логикой и трезвостью, разочарованы, поскольку нет никаких видимых и прогнозируемых перспектив. А остальная масса весной выразит свое отношение, исходя из содержимого холодильника (и Кочарян (экс-президент Армении — ИА REGNUM ) все-таки может иногда выражать правильные мысли).

Это наша действительность, насколько бы некоторым не было неприятно это слышать. Но лучше данную точку зрения услышать сейчас, чем всё это увидеть весной», — отмечает Даниелян.