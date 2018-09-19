Москва, 19 сентября, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Решение лидеров Северной и Южной Кореи отправить на ближайшую летнюю олимпиаду совместную команду спортсменов будет способствовать улучшению отношений между двумя странами. Как передает корреспондент 19 сентября, об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Есть контакт!

«Мне кажется, это очень хорошая идея. На самом деле такой прецедент уже был в истории. Когда в 1988 году олимпийские игры проходили в Сеуле, там выступала объединённая южно‑ и северокорейская команда», — отметил Жуков.

Кроме того, в отдельных видах спорта на олимпиаде 2018 года в Южной Корее также выступали совместные команды.

«В свете последних встреч руководителей этих стран, такие совместные команды, безусловно, будут способствовать регулированию отношений между этими странами» — уверен Жуков.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чдэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на третьей совместной встрече договорились отправить на летнюю олимпиаду в 2020 году совместную команду спортсменов.

Кроме того, они также договорились о подаче совместной заявки на проведение олимпиады 2032 года.