Ярославль, 19 сентября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Губернаторский проект «Решаем вместе!», который реализуется в Ярославской области, отмечен Министерством финансов России как лидер по объемам финансирования из регионального бюджета. Об этом сообщат корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Открытие обновленного парка «Нефтяник»

Информация об этом опубликована в докладе «О лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях» в 2017 году.

Ярославская область названа лидером в части финансирования губернаторского проекта «Решаем вместе!», направленного на формирование комфортной среды проживания в городах и сельской местности. В 2017 году на его реализацию регион выделил более 440 миллионов рублей. Это весьма существенная сумма, с помощью которой удалось привести в порядок десятки дворовых территорий и зон отдыха. Работа шла в четырех направлениях: «Городская среда», «Парки и скверы», «Культура» и «Поддержка местных инициатив».

Объекты для благоустройства жители выбирали самостоятельно с помощью голосования. Именно они — главные заказчики работ, отметил губернатор Ярославской области:

«Вместе с жителями в прошлом году мы определяли, какие объекты в рамках проекта «Решаем вместе!» должны быть благоустроены. В собраниях приняло участие более 120 тысяч человек. Вместе мы составляли перечень объектов и на этот год. Провели открытое голосование для определения общественных территорий, благоустройство и ремонт которых необходимо провести в первую очередь. Жители региона — главные заказчики всех работ, и они должны участвовать в процессе принятия решений», — сказал он.

Конечно, своими силами регион бы не справился — были привлечены средства приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», курируемого Минстроем России. Как сообщают в правительстве Ярославской области, размер федеральных субсидий превысил 205 миллионов рублей. Кроме того, деньги поступили из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

В 2018 году проект, цель которого — сделать Ярославскую область максимально комфортной для жизни, продолжился.

2 сентября в Ярославле после благоустройства открылся обновленный парк «Нефтяник». Там заасфальтировали пешеходные дорожки и отремонтировали освещение, сделали новый детский городок и спортивную площадку, приспособленные для людей с ограниченными возможностями здоровья, установили уличную мебель, а также обустроили парковку для колясокЖители выбрали его среди других территорий, заявленных на участие в программе «Решаем вместе!». В следующем году по губернаторской программе будет благоустроен Юбилейный парк. В парке «Нефтяник».Минфин также отметил в своем докладе и информационное сопровождение губернаторской программы в СМИ и наполнение портала www.vmeste76.ru, где действует интерактивная карта, визуализирующая объекты, есть возможность обратной связи.