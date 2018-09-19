Москва, 19 сентября, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Новый-старый мэр Москвы Сергей Собянин после вступления в должность главы столицы приступил к формированию администрации. Так, сегодня, 19 сентября, он произвёл ряд кадровых назначений на должности своих помощников. Об этом градоначальник написал на своем персональном сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин. «Дайте срок и вы Москву вообще не узнаете!»

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«Из новых лиц — заместитель по экономике Ефимов Владимир Владимирович. Молодой современный способный человек, ранее работал руководителем департамента», — сообщил мэр Москвы.

Также произошли и некоторые перестановки. Наталья Сергунина возглавила аппарат правительства. В новой должности она будет курировать блок вопросов, связанных с культурой, туризмом и развитием предпринимательства. Вопросами социальной политики будет заниматься Анастасия Ракова. Свои основные направления деятельности сохраняют заместители Марат Хуснуллин, Александр Горбенко, Пётр Бирюков, а также Максим Ликсутов.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября Сергей Собянин был переизбран в должности мэра Москвы на пятилетний срок. За него проголосовали свыше 70% избирателей. Церемония официального вступления в должность состоялась 18 сентября в концертном зале парка «Зарядье». Своим первым указом Сергей Собянин отправил в отставку правительство Москвы.