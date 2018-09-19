Тамбов, 19 сентября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Начало новой эры российско-американской дипломатии — перезагрузка — будет иметь интеллектуальные основания, такое мнение выразил профессор Американского военного университета (Омаха, штат Небраска, США) политолог Мэттью Кросстон, выступая перед студентами Тамбовского государственного университета (ТГУ) им. Г.Р. Державина. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба вуза.

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Отмечается, что Кросстон прочитал историкам и политологам Державинского университета курс лекций, посвященный проблемам и тенденциям современных российско-американских коммуникаций. Во время выступления он сообщил, что в США он не устает говорить о том, что «политикам и политическим экспертам надо понимать Россию».

«В правительстве со мной многие не согласны на этот счет, но это, я уверен, тупиковый и абсолютно неразумный путь», — сказал политолог.

Как пояснил доктор политических наук, профессор ТГУ Дмитрий Сельцер, его коллега из США — один из наиболее известных политологов. Кроме преподавания, он редактирует научный журнал, ведет большую исследовательскую и экспертную деятельность, востребован как специалист по России.

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