Ереван, 19 сентября, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Национальное собрание Армении, утвердив в мае программу правительства Никола Пашиняна, согласилось с положением о проведении внеочередных парламентских выборов в течение года. Однако сейчас не исключается, что эти выборы могут и не состояться. Об этом пишет газета «Жоговурд» («Народ»).

primeminister.am Заседание правительства Армении

По мнению автора статьи, по крайней мере, в этом вопросе премьер-министр Никол Пашинян оказался перед фактом.

Издание напоминает, что в агитационной суете выборов в Совет старейшин Еревана между политическими силами, которые являются членами правительства Пашиняна, сложились достаточно напряженные отношения: они обвиняют и угрожают друг другу.

«И мы не ошибемся, если скажем, что правительство согласия находится на грани развала, а сам Пашинян — на пути потери своих союзников. По вопросу же проведения досрочных выборов ряд депутатов от Республиканской партии Армении, партии «Процветающая Армения» и блока «Елк» («Выход») уже высказываются против досрочных выборов, говоря, что могут проголосовать против. То есть если Пашинян инициирует конституционные изменения, то, возможно, не сможет провести их в парламенте», — пишет газета.

«С другой стороны, согласно действующей Конституции, Национальное собрание может быть распущено силой права, если премьер-министр подаст в отставку и новый глава правительства не будет избран два раза подряд. Но и данная перспектива достаточно опасная, поскольку в этом случае можно осуществить «дворцовый переворот». РПА может выдвинуть другую кандидатуру и совместно с другими парламентскими силами избрать иного премьер-министра», — отмечает издание.

За четыре дня до выборов Совета старейшин Еревана (мэра Еревана) — первых крупных выборов после прихода к власти правительства Никола Пашиняна, политические силы, которые поддержали кандидатуру действующего премьера во время голосования в парламенте в мае, стали выступать с резкой критикой Пашиняна.

Всё началось с того, что на выборы партия Пашиняна «Гражданский договор» решила пойти не в блоке с недавними союзниками из блока «Елк» («Выход»), а с малоизвестной партией «Аракелутюн». Сложилась ситуация, что в парламенте блок «Елк», в который помимо партии власти входят также «Просвещенная Армения» и «Республика», продолжает нормально функционировать, но вне парламента блок распался на две части. В избирательных бюллетенях «Гражданский договор» и «Аракелутюн» будут представлены блоком «Мой шаг», а «Просвещенная Армения» и «Республика» блоком «Свет». Кандидатом в мэры армянской столицы от «Моего шага» выдвинут известный армянский актёр Айк Марутян, а «Свет» выдвинул в градоначальники министра юстиции Армении Артака Зейналяна.

Ещё одна политическая сила, которая может составить конкуренцию правящей партии — это «Процветающая Армения» — крупного бизнесмена Гагика Царукяна. Блок «Царукян» в настоящее время является второй по численности парламентской силой, и именно голоса депутатов Царукяна во многом помогли Пашиняну стать премьером. Кандидатом «Процветающей Армении» в градоначальники является депутат парламента Наира Зограбян.

Ситуация ещё более затрудняется тем, что все перечисленные партии представлены в правительстве Армении. «Процветающая Армения» имеет четырех министров и одного вице-премьера, а «Просвещенная Армения» и «Республика» по одному портфелю.