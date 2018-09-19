Ярославль, 19 сентября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Фракция «Единая Россия» в Ярославской областной думе приняла решение о кандидатах на ключевые посты в думе 7 созыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель фракции Николай Александрычев.

Ярославская областная дума

Александрычев был переизбран на пост руководителя единороссов. Председателем самой думы вместо Михаила Боровицкого станет бывший глава Ростовского района Алексей Константинов.

Зампредседателями думы станут 4 человека (сейчас их трое, одно место после смерти Евгения Заяшникова вакантно) — Сергей Якушев, Виктор Волончунас, Николай Александрычев и Антон Капралов. Пост зампредседателя потерял Павел Исаев, а Якушев и Капралов станут зампредами впервые.

Вырастет и количество комитетов. Сейчас их 9, будет 10. Комитет по социальной, демографической политике и здравоохранению разделен на два. Из него будет выделен комитет по здравоохранению, который возглавит главврач ООО «Клиника Константа» Юрий Филемендиков. Остальные комитеты возглавят:

по аграрной политике, экологии и природопользованию — Михаил Боровицкий;

по бюджету, налогам и финансам — Александр Гончаров;

по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству — Николай Бирук;

по депутатской деятельности, этике и регламенту — Павел Исаев;

по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике — Александр Тарасенков;

по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления — Алексей Калганов;

по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи — Ольга Хитрова;

по социальной и демографической политике — Лариса Ушакова;

по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству — Роман Фомичев.

У «Единой России» будет 32 депутата из 50, поэтому фракция может распределить все ключевые посты без согласования с другими фракциями. Оппозиционеры смогут претендовать на должности зампредседателей комитетов.