Нефтеюганск, Югра, 19 сентября, 2018, 13:58 — ИА Регнум. В ХМАО генеральный директор фирмы пытался подкупить полицейского, выявившего правонарушение в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Страж порядка отказался от взятки, а предприятие понесло наказание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954

Нефтеюганское ООО «Заря» попалось на незаконном обороте спиртных напитков. Гендиректор пытался подкупить полицейского, выявившего нарушение закона, а тот отказался.

В итоге суд признал ООО «Заря» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст.19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица»). В отношении генерального директора возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).