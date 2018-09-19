Москва, 19 сентября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. «Минутой славы» назвал новое отравление в Солсбери российский публицист Николай Стариков. Он выступил 19 сентября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новичок

Напомним, британские СМИ назвали пострадавших при отравлении — ими оказались 30-летняя модель из России Анна Шапиро и её муж Алекс Кинг. Шапиро успела обвинить в случившемся «приспешников» президента России Владимира Путина.

«Кошка бросила котят — это Путин виноват». Можно начинать британские газеты с этого», — напомнил Стариков популярный несколько лет назад стишок.

По его словам, теперь любой человек, который хочет минуту славы, должен заявить, что его отравил Владимир Путин.

«Если у него проблема с наркотиками, алкоголем, лекарствами и еще с чем-то и чтобы это не всплыло, он тоже должен сказать, что его отравила Россия и лично Путин. Между прочим, их не сразу доставили в больницу — ждали, когда привезут костюмы противохимической защиты. Поэтому я думаю, что теперь все туристы в Солсбери должны прямо на вокзале получать этот прекрасный (зеленый, фиолетовый) костюм», — иронизировал политик.

Он заметил закономерность, по которой все резонансные события Соединенного Королевства случаются в одном месте.

«Британия большое государство. Вопрос: почему все проблемы у них сосредоточены в Солсбери? Складывается впечатление, что лаборатория в Портон-Дауне форточку там не закрывает», — пошутил гость программы.

Инцидент с отравлением в ресторане Prezzo в Солсбери случился 16 сентября. Из объяснений Шапиро следует, что в конце обеда муж почувствовал себя плохо и вышел в туалет. Спустя некоторое время она обнаружила его лежащим на полу с пеной на губах. После женщина также почувствовала недомогание.