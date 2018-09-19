Самара, 19 сентября, 2018, 13:46 — ИА Регнум. В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера Самарской дистанции пути (структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры). Железнодорожника подозревают в получении взятки, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Виновен!»

Следствие полагает, что подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации 300 000 рублей за направление подчиненных работников и предоставление спецоборудования для строительно-монтажных работ на одном из участков перегона Куйбышевской железной дороги.

Железнодорожник подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Решается вопрос о мере пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самарской области было возбуждено уголовное дело в отношении начальника линейного пункта полиции в речном порту, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что была организована преступная группа, деятельность которой направлена «на искусственное повышение показателей работы по раскрываемости преступлений».

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