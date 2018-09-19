Ташкент, 19 сентября, 2018, 13:40 — ИА Регнум. В Узбекистане официально трудоустроены 5,8 млн человек, что составляет 44% от трудоспособного населения республики, сообщает 19 сентября издание «Народное слово» со ссылкой на данные государственного налогового комитета.

Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР Чёрная касса

В налоговом комитете отметили, что зарплата «в конвертах» выплачивается за счет оборотов неучтенной выручки. Налоговые органы Узбекистана рекомендуют работникам проявить твердость и потребовать официального трудоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным комиссии Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, уровень потенциальной безработицы в Ташкенте составляет 20%.