Вена, 19 сентября, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн отказывается от председательства в Социал-демократической партии (SPÖ) и выдвигается в кандидаты на пост председателя Европейской комиссии, пишет газета Kleine Zeitung.

SPÖ Presse und Kommunikation Кристиан Керн

18 сентября Кристиан Керн объявил на пресс-конференции, что в скором времени покинет пост председателя SPÖ. Это стало неожиданностью, поскольку до этого момента все указывало на то, что он будет переизбран на съезде партии в октябре. Керн будет баллотироваться в кандидаты на пост главы Европейской комиссии на выборах в мае 2019 года. Кто займет его место в SPÖ, остается открытым вопросом.

52-летний Кристиан Керн был канцлером Австрии с мая 2016-го до середины декабря 2017 года. После поражения на выборах в парламент он стал лидером оппозиции действующему правительству Себастьяна Курца.

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