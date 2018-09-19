Барнаул, 19 сентября, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Решение председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой рекомендовать крайизбиркому Приморья признать выборы недействительными и его последующее утверждение всеми членами ЦИК РФ позволит не переводить многочисленные нарушения в плоскость уголовных дел. Так считает основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM утверждённое решение ЦИК РФ по губернаторским выборам в Приморье, эксперт прежде всего обратил внимание на то обстоятельство, что речь идет не о победе кандидата КПРФ, а о признании результатов выборов «недействительными».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Спрячем правду

"Это самый элегантный способ загнать скандал «под ковер» и потихоньку замолчать всех виновников в начальствующих кабинетах, а не переводить ситуацию в плоскость уголовных дел против высоких чиновников. А общество в России надеется на то, что как президент Владимир Путин скажет, так в стране и будет счастье. Только жители Приморья, видимо, как не верили в это счастье, так и поверят», — отметил общественник Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение рекомендовать Приморскому избиркому признать итоги выборов губернатора недействительными было единогласно принято сегодня, 19 сентября, на заседании ЦИК РФ. Глава ведомства Элла Памфилова полагает, что достоверно определить итоги голосования граждан невозможно, поскольку в ходе подсчёта голосов за кандидата от «Единой России», врио губернатора Андрея Тарасенко и кандидата от КПРФ Андрея Ищенко вскрылись серьезные нарушения.