Владивосток, 19 сентября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Признаки фальсификаций на выборах в Приморье были слишком явными, и федеральный центр после некоторой паузы принял решение отменить их итоги, иначе был бы нанесен слишком серьезный удар по остаткам доверия к выборам, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 19 сентября, политолог Валентин Бианки, комментируя заявления Эллы Памфиловой об итогах приморских выборов.

Ralf Pfeifer Задний ход

Как сообщалось ранее, ЦИК рекомендовал признать недействительными итоги второго утра губернаторских выборов в Приморье и назначить новые выборы на декабрь 2018 года. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что доступ на ряд участков был ограничен МЧС, а протоколы на этих участках оставались без должного контроля со стороны членов комиссий.

Итоги выборов были объявлены 18 сентября: в краевой избирательной комиссии сообщили, что временно исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, его оппонент от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. В КПРФ заявили о фальсификации итогов выборов и отметили, что Тарасенко получил решающий перевес в последние часы подсчета.

Признаки фальсификации итогов выборов мы наблюдаем регулярно. Но в Приморском крае изменение баланса цифр в последние часы происходило слишком быстро и слишком радикально.

То же можно сказать и о блокировке избирательных участков. Обычно таких участков немного, и решающего влияния эти нарушения оказать не могут. Тут же блокировка была массовой. Перебор некорректных воздействий на выборы был налицо.

Нужно отметить, что федеральные власти взяли некоторую паузу. Сначала мы слышали успокоительные комментарии, и предполагалось, что тем все и кончится.

Однако признание победителем Тарасенко нанесло бы очень серьезный удар по остаткам доверия к выборам. В этой связи было принято решение о том, что тактически лучше отменить выборы, чем наносить столь серьезный ущерб базовому доверию, которое и так находится не на самом высоком уровне.

В регионы, безусловно, послан сигнал в том, что следует вести себя приличнее. Но многое будет зависеть от деталей. Если вслед за отменой итогов выборов начнутся реальные разбирательства и будут возбуждены уголовные дела, это один сценарий. А если нет, то система останется той же.

В дальнейшем можно предполагать усиление внимания федерального центра к региональным выборам ‑ и введение контуров контроля за процессом, в меньшей степени завязанных на бюрократию.