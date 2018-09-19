Стиль Травникова: новосибирцы ждут изменений
Новосибирск, 19 сентября, 2018, 13:02 — ИА Регнум.
Тем временем, новосибирцы уже ждут от нового главы Новосибирской области, за которого 9 сентября проголосовали 64,52% избирателей при явке 29,52%, конкретных решений и шагов. И в первую очередь, при формировании своей команды.
Читайте также: Новосибирская область шагнула в новый этап с новым главой без очарования
Политолог Сергей Бирюков, полагает, что губернаторский стиль Андрея Травникова будет отличаться от предшественников меньшей инерционностью, усилением обратных связей с населением области, стремлением сфокусироваться на ключевых проблемах и «болевых точках» региона.
«Как представляется, начнётся расшивка существующих «узких» мест в социальной сфере, проявится более системный подход к развитию инфраструктуры, усилится взаимодействие региональной власти с научным и экспертным сообществом», — считает Бирюков.
В социальных сетях новосибирцы также активно обсуждают деятельность теперь уже губернатора Андрея Травникова:
«Ждём изменений, особенно кадровых, а то уже надоело, честно говоря, смотреть на то, как прежние (особенно некоторые кадры) создают имитацию бурной деятельности», — пишут одни.
Другие пытаются прогнозировать, кто же из нынешних врио министра покинет в ближайшее время правительство региона.