Карталы, Челябинская область, 19 сентября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. В южноуральском городе Карталы шесть человек пострадали после крупного пожара. Об этом журналистам сообщили в областной поисково-спасательной службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Пожар произошёл ночью. Очаг возгорания был в гараже, затем пламя перекинулось на жилой дом. И после этого начал полыхать ещё один дом, расположенный рядом. В итоге гараж и первый дом сгорели, второй удалось отстоять.

После начала пожара эвакуировались несколько человек. Шестеро пострадали. Правда, госпитализация им не потребовалась.