Москва, 19 сентября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Позиция Центризбиркома о непризнании итогов выборов губернатора Приморского края соответствует позиции Кремля. Об этом 19 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Заявления ЦИК соответствуют позиции главы государства, не раз заявлявшего о приоритетности чистоты и справедливости выборов. Развитие ситуации в Приморье идет в русле заявлений президента — именно на этом он всегда настаивал, отметил Песков.

Подобную позицию ЦИКа в Кремле ценят и поддерживают. Президент отдает приоритет легитимности, чистоте и справедливости выборов над победой поддержанного им кандидата, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов губернатора Приморья состоялся 16 сентября и сопровождался, как установил ЦИК, серьезными нарушениями. Председатель ЦИК Элла Памфилова рекомендовала краевому избиркому признать итоги голосования недействительными.

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