Москва, 19 сентября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. В субъектах Северо-Кавказского федерального округа находятся в недостроенном состоянии более четырех тысяч объектов. Общая сумма денежных средств, направленных на их строительство, составляет более 160,7 млрд рублей, в том числе 88,3 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на возведение 1531 объекта. Такая информация прозвучала в ходе коллегии Счетной палаты по результатам анализа объектов незавершенного строительства в регионах СКФО, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в ведомстве.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Долгострой

«Значительная часть незавершенного строительства — это объекты социального назначения, в том числе недостроенные школы, ввод которых мог бы решить проблему двух‑ и трехсменного обучения», — заявил на коллегии Счетной палаты РФ аудитор Юрий Росляк.

Сообщается, что 1178 объектов начали возводить более восьми лет назад. Строительство 1046 объектов приостановлено, из них 1018 — остаются без консервации. Наибольшее количество объектов, приостановленных без процедуры консервации, были выявлены в Чечне — 464 и Дагестане — 387.

В ходе коллегии было подробно проанализировано состояние дел в Ингушетии, где проводилась выездная проверка. Так, в республике с 2015 года не было инвентаризации незавершенного строительства. На 1 января 2018 года в субъекте числилось, по данным бюджетной отчетности, 233 незавершенных объекта, общий объем финансирования которых составлял 28 млрд рублей.

Однако выборочная проверка показала, что правительство республики не имеет полного и достоверного представления о незавершенных объектах. Были выявлены факты нарушения градостроительного законодательства. Так, на 29 объектах отсутствовала консервация, 20 объектов эксплуатировались без соответствующего разрешения, оформленные акты стройконтроля отсутствовали по 131 объекту.

Еще четыре производственных объектах, построенные в том числе и на федеральные деньги, числились в незавершенном строительстве. При этом они работали, но налог на имущество организаций по данным объектам не взимался, а доходы от хозяйственной деятельности не оформлялись. Еще на двух объектах хозяйственная деятельность велась без необходимых правоустанавливающих документов на пользование имуществом. Были выявлены также факты направления субсидий, предоставленных из федерального бюджета, не по назначению.

Все эти нарушения и недостатки, как было отмечено в ходе коллегии, доведены до главы Ингушетии. Составлен план их устранения, который находится на контроле у руководства региона.

По итогам проверки в Северо-Кавказском регионе в целом было принято решение направить информацию о нарушениях в правительство РФ, Минпромторг и Минстрой. Также о фактах нарушений направлено обращение в Генеральную прокуратуру. Представления получили правительство Ингушетии и министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

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