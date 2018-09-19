Брюссель, 19 сентября, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Интерпол приостановил действие ордера на арест бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа. Об этом сообщил его адвокат Кристоф Маршан, передает телеканал TeleSur 19 сентября.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Приостановка

Маршан пояснил, что Интерпол приостановил постановление об аресте, после того, как защита экс-президента направила папку с аргументами в штаб-квартиру Интерпола во Франции. Защита настаивает, что судебное разбирательство против Корреа не связано с нарушением закона, а является политическим преследованием с целью удалить бывшего президента с политической арены. Теперь суд Комиссии по контролю за файлами Интерпола должен принять решение, будет ли ордер на арест аннулирован окончательно.

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Как сообщало ИА REGNUM, эквадорский суд выдал ордер на арест бывшего президента Рафаэля Корреа (2007−2017) в начале июля 2018 г. Ему вменяется в вину соучастие в похищении депутата Фернандо Балды в 2012 году. Сам Корреа проживает в Бельгии.