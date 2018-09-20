Киев, 20 сентября, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Украинские тепловые электростанции увеличивают потребление угля: за январь-июль оно составило 15,202 млн тонн (+2,258 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в то время как за этот же период добыча энергетического угля сократилась до 18 млн тонн (-5,8%). Причем быстрее всего производство снижается на госшахтах. Что происходит в энергетической сфере Украины, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Вагон с углем

В начале ноября 2016 года министр энергетики Игорь Насалик сообщил о планах вдвое увеличить добычу угля на Украине за грядущие полтора года. Нынешняя статистика говорит о том, что обещание сдержано не было. За истекшие месяцы текущего года Украина закупила 14,16 млн тонн угля — это на 2,95 млн тонн больше, чем за январь-август прошлого года, эта закупка обошлась в $1,976 млрд. $600 млн было заплачено за американский уголь и $1,238 млрд — за уголь из России.

На этом фоне примечательно выглядит мнение народного депутата Михаила Бондара, который назвал украинский уголь для украинских ТЭС гарантией энергетической независимости Украины и опасается, что антрацит на сумму $400 млн, завезенный из России, может на самом деле быть добытым в Донбассе.

О других новостях украинской энергетики читайте в статье: «Продаётся половина ГТС Украины за $7 млрд, налетайте!» — обзор энергетики

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