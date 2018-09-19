Киев, 19 сентября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2019 год «мизерный» экономический рост в 3%. При эффективной экономической политике внутренний валовой продукт (ВВП) Украины может расти до 10% в год. Об этом 19 сентября с трибуны Верховной Рады заявил депутат, член фракции «Радикальная партия» Виктор Галасюк.

Рене Магритт. Попытка невозможного (фрагмент). 1928

«Проект государственного бюджета на 2019 год, который внесен в парламент, не дает ответов на главные вызовы, которые стоят перед нашей страной — бедность, деиндустриализация, массовая эмиграция украинцев. Темпы экономического развития в 3%, которые заложены в бюджете, являются абсолютно мизерными для нашего государства. Они не позволят сократить разрыв благосостояния ни с одним нашим европейским соседом. Нам нужно минимум 7−8%, есть возможность расти и на 10% в год при правильной экономической политике», — считает Галасюк.

Он напомнил, что в Польше, Чехии и Словакии минимальная зарплата установлена в пределах 500 евро.

«Вы посмотрите, что происходит в поездах на Европу. Люди массово выезжают, это рабочие руки, таланты, инженеры, предприниматели. Это национальная катастрофа. Тот уровень социальных стандартов, который заложен в бюджете никоим образом не позволяет это предотвратить. Минимальная зарплата, которая предусмотрена на уровне фактически 128 евро — это никоим образом не отход от политики дешевой рабочей силы, как это предлагает власть. Минимальная зарплата в Польше — 520 евро, а в 2010 году была 320 евро. Минимальная зарплата в Турции — 380 евро, в Чехии — почти 500 евро, в Словакии — 500 евро. С таким разрывом социальных стандартов, с таким разрывом эффективности экономики мы никоим образом не сможем преодолеть массовую эмиграцию, бедность и другие проблемы», — считает Галасюк.

Депутат призвал правительство поднять размер минимальной зарплаты до 200 евро.

«Мы предлагаем установить минималку на уровне 5500−6000 грн. и одновременно ввести мощные инвестиционные стимулы для украинских предпринимателей, промышленников — дешевые кредиты, налоговые преференции, государственные заказы», — добавил Галасюк.

Он также обвинил Нацбанк Украины в неэффективной кредитной политике, которая разоряет население и бизнес.

«Планы, заложенные в проекте бюджета по инфляции, являются нереальными. Каждый год специально закладывают заниженную инфляцию, и каждый год этот показатель не выдерживается. Каждый гражданин по своему карману ощущает, насколько растут цены — никак не на 7%. А теми прогнозами, которые искусственно заложены в бюджете, будут оправдывать политику дорогих средств Национального банка и дальше делать население беднее, превращать людей в эмигрантов», — подытожил Галасюк.

Напомним, 6 сентября Нацбанк Украины поднял учетную ставку на 0,5% — с 17,5 до 18% годовых. По мнению регулятора, повышения учетной ставки достаточно для снижения инфляции до целевого диапазона в 2019 году.

«Проведение более жесткой монетарной политики позволит нивелировать влияние этих рисков и вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в конце 2019 года и достичь среднесрочной цели в 5% в 2020 году… Инфляцию будут сдерживать жесткие монетарные условия, сложившиеся в результате ряда повышений учетной ставки, в том числе в рамках сегодняшнего решения», — информировал НБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября правительство Украины приняло проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение парламента. В проекте бюджета заложен рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл) и пенсий.