Потсдам, Германия, 19 сентября, 2018, 12:43 — ИА Регнум. В Германии на один из маршрутов вышел беспилотный трамвай. Испытания автономного транспорта немецкий оператор пассажирского транспорта ViP Verkehrsbetrieb Potsdam совместно с компанией Siemens Mobility проводит в Потсдаме в условиях реального дорожного движения. О старте тестовых заездов сообщается на сайте оператора.

Цитата из х/ф «Раба любви». Реж. Никита Михалков. 1977. СССР Трамвай без управления

Отмечается, что во время испытательных заездов в кабине трамвая постоянно присутствует вагоновожатый-испытатель. Он в любой момент может вмешаться в ход движения и в случае внештатной ситуации выполнить экстренное торможение.

«Это было необходимым условием для проведения тест-драйва в условиях реального дорожного движения», — отмечает оператор.

Видео опубликовано: SWPPotsdam

Беспилотный трамвай выполнен на базе вагона Combino. С помощью установленных на вагон радара, камеры и лидаров, трамвай способен составлять трехмерную карту окружающего мира по маршруту, а также обнаруживать машины и пешеходов, распознавать дорожные знаки и сигналы светофоров.

Пока, как заверили в компании, все проведенные тестовые заезды были успешны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Германии французская компания Alstorm запустила первый в мире поезд, работающий на водородном топливе. Он способен развивать скорость до 140 км/ч и проходить на одной заправке расстояние около тысячи километров. Производители уверяют, что их детище не производит никаких вредных выбросов в атмосферу.