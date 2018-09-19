Москва, 19 сентября, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Председатель ЦИК Элла Памфилова рекомендовала признать выборы в Приморье недействительными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«ЦИК рекомендует избирательной комиссии Приморья признать выборы губернатора недействительными», — заявила Элла Памфилова.

«Решение ЦИК мне представляется оправданным в текущей ситуации. ЦИК видит недовольство общественности — и приморской, и федеральной — результатами выборов. Команде коммунистов удалось создать впечатление наличия нарушений со стороны соперника, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин, — но специалисты знают, что нарушения в первую очередь были именно со стороны команды Андрея Ищенко».

По мнению эксперта, голоса, которые получил Андрей Ищенко, — это не голоса за КПРФ, это не коммунистический электорат.

«Это голоса, полученные на за КПРФ, а против «Единой России"и в качестве критики пенсионной реформы», — подчеркнул Павел Данилин.

«Конечно, очень важным фактором является то, что Кремль смог продемонстрировать жесткую волю на то, чтобы не допустить к рулю представителей местных олигархических структур, которые намерены были добиться реванша, готовя никому неизвестного, малозначимого и безресурсного политика, как Андрей Ищенко, пролезть во власть в Приморье, — продолжил Павел Данилин. — К сожалению, масштабные нарушения, которые были совершены сторонниками Андрея Ищенко, не были зафиксированы в должной мере. А те нарушения, которые были допущены командой Андрея Тарасенко, — они, наверное, тоже имели место, и о них очень много говорят».

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«Поэтому выходом как раз и была отмена результатов выборов и назначение новых выборов, для которых, конечно же, потребуется максимальное количество наблюдателей и максимальное внимание федерального центра, и, конечно, исключение действий разных махинаторов от политики, которые помогли Андрею Ищенко получить максимальное число голосов в Приморье», — завершил свой комментарий директор ЦПА.

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