Чебоксары, 19 сентября, 2018, 12:31 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается расследование уголовных дел в отношении главного врача республиканского онкологического диспансера. Заведено четвёртое дело, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных структурах региона.

Дело №

Главврача медицинского учреждения подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия»).

«Ранее было возбуждено три уголовных дела. Сейчас по этой же статье расследуется четвёртое уголовное дело», — сообщил источник в правоохранительных структурах.

По неофициальной информации, в уголовных делах также фигурируют фирмы из Москвы и Татарии. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки исполнения законодательства при закупке медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.

Уголовные дела соединены в одно производство. Обстоятельства происшествия устанавливаются.