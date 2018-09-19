Владивосток, 19 сентября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Рекомендацию ЦИК об отмене итогов выборов в Приморье не следует считать сенсацией, сенсацией было бы признание победы кандидата от КПРФ и возбуждение нескольких десятков уголовных дел, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 19 сентября, политолог Владимир Васильев, комментируя заявления Эллы Памфиловой об итогах приморских выборов.

AdmiralHood Здание администрации Приморского края

Как сообщалось ранее, ЦИК рекомендовал признать недействительными итоги второго тура губернаторских выборов в Приморье и назначить новые выборы на декабрь 2018 года. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что доступ на ряд участков был ограничен МЧС, а протоколы на этих участках оставались без должного контроля со стороны членов комиссий.

Итоги выборов были объявлены 18 сентября: в краевой избирательной комиссии сообщили, что временно исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, его оппонент от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. В КПРФ заявили о фальсификации итогов выборов и отметили, что Тарасенко получил решающий перевес в последние часы подсчета. Тарасенко после заявления Памфиловой сказал, что если состоятся новые выборы, он не будет в них участвовать.

Мне не кажется, что это решение следует считать сенсацией. Сенсацией было бы, если бы ЦИК объявил победителем выборов того, кто их действительно выиграл. Динамика подсчета голосов со всей очевидностью показывала, что это был не Тарасенко. И сенсацией было бы, если бы ЦИК одновременно с признанием победы Ищенко рекомендовал возбудить уголовные дела против тех нескольких десятков человек, которые принимали участие в вероятной фальсификации.

Но можно согласиться с тем, что и нынешнее решение, отмена итогов выборов, достаточно чувствительно со стороны федеральной власти. Все дело в том, что признать победителем этих выборов Тарасенко означало бы публично поддержать проявление полного беспредела.

Более того: я допускаю, что команда Тарасенко, поняв, к какому итогу ведет подсчёт голосов, пошла на свои действия вполне сознательно. Они предпочли отмену выборов, которая была вполне прогнозируемой, своему поражению.

Если некоторое время назад еще можно было наплевать на всех и делать во время подсчета голосов что угодно, то теперь ситуация изменилась. Уверенность «Единой России» в том, что ей все сойдет с рук, поколеблена. Можно предположить, что одной из причин решения ЦИК стало опасение протестов, которые могли бы выйти и за пределы Приморья. В нынешней ситуации лучше не подносить лишних спичек.