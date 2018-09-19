Тель-Авив, Израиль, 19 сентября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. После крушения над Средиземным морем у берегов Сирии российского Ил-20 и гибели 15 военнослужащих, находившихся на борту воздушного судна, хрупкий баланс между Россией и Израилем может измениться, сообщает 19 сентября Jerusalem Post.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Хрупкий баланс

Издание признает, что версия, согласно которой военно-воздушные силы Израиля могли умышленно пойти на военную хитрость, чтобы ввести в заблуждение сирийские ПВО, не лишена смысла, поскольку уведомление об ударе пришло российской стороне менее чем за минуту.

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По мнению газеты, сейчас Москва дает понять, что происшествие с российским самолетом является не ошибкой, а прямым следствием авиаударов Израиля по Сирии. При этом прежняя риторика России после инцидентов с участием израильских самолетов не была такой жесткой.

Напомним, 17 сентября над Средиземным морем потерпел крушение российский самолет-разведчик Ил-20, сбитый ракетой сирийского комплекса ПВО С-200. Министерство обороны России обвинило Израиль в том, что его военные подставили российское воздушное судно во время нанесения авиаударов их самолетами по территории Сирии.

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