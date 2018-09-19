Анкара, 19 сентября, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро раскритиковали в соцсетях за ужин в дорогом ресторане Турции Nusr-Et, стоимость стейка в котором начинается со $100. Интернет-пользователи назвали такой поступок венесуэльского лидера расточительностью.

Скриншот записи Salt Bae в Twitter «Такое бывает только раз в жизни»

Как отмечается издание Bloomberg, президент вместе с супругой возвращались из поездки в Китай. Скандал разразился после того, как шеф-повар Нусрет Гекче (Salt Bae), известный своей необычной подачей мясных блюд, разместил в Twitter видеозапись. На ней повар подаёт Николасу Мадуро и его супруге стейк, а потом дарит им футболки с изображением Salt Bae. Помимо этого, Гекче угостил президента сигарами в персональной коробке, на что Мадуро ответил, что «такое бывает только раз в жизни».

Пользователи негативно отреагировали на эту запись. Так, Marcel Imery в Twitter сразу же обвинил Гекче в прислуживании «тирану, ответственному за голод, недоедание и смерть тысяч венесуэльцев» и назвал это «позором». Венесуэльские пользователи тоже без энтузиазма отнеслись к такому поступку президента, отметив, что политик обедает в дорогом ресторане в то время, как страна до сих находится в кризисе. Например, лидер оппозиции Хулио Борхес в Twitter написал, что Николас Мадуро и Силия Флорес хорошо проводят время в ресторане «на деньги, украденные у венесуэльского народа».

Позднее повар удалил свой твит, однако к этому времени скриншоты записи уже успели сделать журналисты.

https://twitter.com/JulioBorges/status/1041812504161275904

Напомним, что Венесуэла до сих пор переживает затяжной экономический кризис из-за падения цен на нефть в 2014 году. На этом фоне в стране активнее действует оппозиция, происходят массовые беспорядки, в магазинах наблюдается острый дефицит некоторых товаров. В середине августа Мадуро объявил о повышении минимальной заработной платы в 60 раз: после ввода в обращение одна единица криптовалюты Petro будет стоить $60 (3,6 тысячи деноминированных суверенных боливаров). Минимальная зарплата составит 1,8 тысячи боливаров, а это половина криптомонеты. До повышения размер минимальной заработной платы составлял три миллиона боливаров (30 суверенных боливаров после деноминации).