Москва, 20 сентября, 2018, 03:21 — ИА Регнум. Реакцию японского премьер-министра Синдзо Абэ на неожиданное предложение Владимира Путина о формальном мирном договоре независимо от любых условий обсуждающихся вопросов иначе как шоковой назвать нельзя. Почему то, что было сказано на Восточном экономическом форуме, поставило Абэ в крайне сложное положение, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

На вернувшегося в Японию Абэ обрушилась критика со стороны однопартийцев из Либерально-демократической партии. В укор премьеру поставили молчание на пленарном заседании ВЭФ: с точки зрения критиков, Абэ должен был тут же заявить свое несогласие, а не дожидаться для этого возвращения домой. Теперь же Абэ пытается восстановить лицо, вновь озвучивая всё те же тезисы о «необходимости решить территориальную проблему».

Вот уже много лет Япония старается не замечать неконструктивности занятой в отношении России позиции, предлагая «вернуть» южные Курилы, богатые и освоенные, в обмен на формальный и никому — через 73 года после окончания войны — не нужный мирный договор. Недаром некоторые японские политологи склоняются к мнению, что позиция «всё или ничего» заведет Японию в окончательный тупик в отношениях с Россией.

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