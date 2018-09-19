Ярославль, 19 сентября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. В Ярославле жители жалуются на то, что в отремонтированном парке «Нефтяник» завелись практически ручные крысы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Социальные сети Крысы практически не боятся людей

В социальных сетях жители выкладывают фото грызунов, которые в парке чувствуют себя довольно комфортно, лазают по урнам и походят к сидящим на лавочках посетителям.

В шутку ярославцы предположили, что завезти на обновленную территорию белок оказалось дорого, поэтому городские власти решили обойтись более бюджетным вариантом.

В мэрии города говорят, что о проблеме знают.

«Мы периодически обрабатываем парк. Последняя обработка была 17 сентября. А появившиеся крысы… Мы специально попросили людей посмотреть и выяснили, что крысы бегут со стороны Московского проспекта, от бывшего Дома торжеств», — приводит слова директора МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» Андрея Степанова издание «ЯрНьюс».

В настоящее время в здании Дома торжеств располагаются продуктовый магазин и несколько точек общепита. Есть там и подвальные помещения, и мусорные контейнеры. Также рядом располагается один из ресторанов быстрого питания.

Теперь по заявлению «Дирекции городских парков» Роспотребнадзор должен проверить эти объекты на наличие грызунов.

Кроме того, в парке «Нефтяник» на газонах раскладываются специальные зерна с ядом, естественно, подальше от мест, где гуляют люди.