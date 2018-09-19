Киев, 19 сентября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Правительство Украины поднимет цены на газ для населения, чтобы отдать кредиты, которые брали правительства Юлии Тимошенко и Николая Азарова. Об этом 19 сентября в кулуарах Рады заявил депутат, заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Мы вынуждены сотрудничать с МВФ не потому что это кому-то нравится, а потому что кто-то набрал долгов на государство — это правительства Тимошенко и Азарова. Сейчас «Батькивщина» и «Оппоблок» вопят, что они хотят поднять цены на газ. Извините, у нас нет другого пути, как отдавать ваши долги. Тимошенко набрала 25 млрд долгов. Азаров набрал 20 млрд долл.», — сказал Гончаренко.

По его словам, Киев не будет объявлять дефолт, чтобы не обвалить курс гривны до 50 грн. за доллар.

«Сегодня Украина должна это обслуживать и отдавать. А откуда брать? Поэтому тут никому не нравится МВФ. Но если мы не отдаем долги, тогда это — дефолт, доллар по 50 грн. Это намного хуже, чем повышение цен на газ, которое конечно болезненно ударит по людям», — подытожил Гончаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правления компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что до 2020 года Киев повысит цены на газ для населения до уровня импортного паритета. По его словам, Кабмин договорился с МВФ о постепенном повышении цен.

«Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло. Темпы сейчас обсуждаются», — сказал Коболев 18 сентября на форуме Европейской бизнес ассоциации в Киеве.