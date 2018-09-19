Москва, 19 сентября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Госдума почтила память погибших во время исполнения долга в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Цитата из х/ф «Ностальгия». Реж. Андрей Тарковский. 1983. Италия, СССР Зажжённые свечи

Госдума по предложению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина почтила минутой молчания память погибших военных.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ.