Москва, 19 сентября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы должны проработать и предложить правительству действий для социального развития села. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе «парламентского часа» с главой Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Есть ряд вопросов, которые, по мнению всех фракций, требуют решения», — отметил Володин.

По его словам, речь идет, в частности, о компенсации расходов на горючее — вопрос, который уже обсуждался на уровне президента. Кроме того, речь также идет о необходимости рассмотреть вопрос об обеспечении молоком детей в школах.

«Есть еще один вопрос, куда более масштабный. Он требует, наверное, дополнительной проработки, но совершенно очевидно, что было бы правильно рассмотреть вопрос социального развития села, учитывая, что все программы социального развития села разбросаны по отраслевым министерствам. И, как вы понимаете, для многих министерств в силу разных причин, но именно вопрос социального развития села, как ни обидно, во многом являются вопросами, рассматриваемыми по остаточному принципу», — заявил Володин.

В связи с этим спикер Госдумы поручил проработать и предложить правительству варианты, как сделать Минсельхоз ведомством, которое бы действительно отвечало за вопросы социального развития села,

«Сегодня Министерство участвует в реализации этих программ как ведомство, согласующее те или другие направления. Если говорить о сельских дорогах — согласование по сельским дорогам, если говорить ФАПы — то в этом вопросе согласование, но не несет непосредственно ответственности. А заканчивается это тем, как правильно, эти программы именно на селе реализуются не так эффективно, как, допустим, реализация в городах», — заявил Володин.

По его словам, депутатам во главе с председателем комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным (КПРФ), а также с вице-спикером Госдумы Сергеем Невером («Единая Россия») следует проработать этот вопрос. Затем предложение от Госдумы будет внесено в правительство и Минфин.