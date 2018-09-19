Новосибирск, 19 сентября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В одном из районов города Новосибирска на предмет соблюдения действующего законодательства микрофинансовые организации проверил общественный совет партийного проекта «Народный контроль», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Оказалось, что все пять микрофинансовых организаций Октябрьского района города, расположены в нестационарных объектах в местах, предназначенных для остановочных и торговых павильонов, киосков.

Кроме того, меры конфиденциальности при хранении персональных данных заёмщиков соблюдались не в полной мере.

«После настойчивых просьб познакомить с проектом договора микрозайма в компании «Отличные наличные» (ООО «Авантаж») был предложен к ознакомлению договор с чужими персональными данными (действующий договор займа), в компании «Быстроденьги» — распечатан и выдан к ознакомлению договор с чужими персональными данными (прекративший действие договор займа)», — рассказала председатель общественного совета партийного проекта «Народный контроль», депутат законодательного собрания Новосибирской области Елена Тырина.

Также, ни в одной из проверенных микрофинансовых организаций нет возможности предварительного ознакомления с пакетом документов, которые должен подписать заёмщик для получения денежных средств: проектом договора микрозайма, согласием на обработку персональных данных, анкетой к заполнению персональными данными. Все эти документы предоставляются заемщику лишь после предоставления и внесения персональных данных, непосредственно для подписания заявления. Что не позволяет ему ознакомиться с текстом договора и его условиями до внесения персональных данных в компьютер организации.

Напомним, что комитет Госдумы по финансовому рынку в ближайшее время планирует подготовить законопроект, согласно которому для финансовых организаций, не внесённых в реестр Центробанка и занимающихся нелегальным кредитованием, может быть введена уголовная ответственность.

По мнению некоторых экспертов, перед принятием соответствующего законопроекта, необходимо провести исследования, а к установлению закона государству нужно подходить очень аккуратно.