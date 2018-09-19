Грозный, 19 сентября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» при передаче Чеченской Республике в собственность активов ОАО «Чеченнефтехимпрома» не пострадает. После положительного решения президента РФ, которого ждали власти региона почти четыре года, дочерняя организация «Роснефти» «Грознефтегаз» будет по-прежнему работать в республике. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя передачу в собственность Чечне 100% акций нефтеперерабатывающего предприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Интересы «Роснефти» никоим образом не задеты. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы дочерняя организация «Грознефтегаз» развивалась, увеличивала добычу нефти, вела разведочное бурение», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

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Напомним, добыча «чёрного золота» на территории Чечни велась под контролем «Роснефти». Компания Игоря Сечина использовала на правах аренды «Чеченнефтехимпром», добывая в год 400 тыс. тонн нефти. «Роснефти» принадлежали 51% акций, остальная часть была имуществом Чечни.

В 2015 году глава Чечни обратился к Владимиру Путину с просьбой вернуть региону нефтяные активы нефтепредприятия. Власти ЧР ставили в упрек «Роснефти» то, что компания не выполняет свои обязательства перед республикой. «Грознефтегаз», добывая в Чечне около 1 млн тонн нефти в год, не создает дополнительные рабочие места, не платит налоги в республиканский бюджет. Как пояснял Кадыров, при положительном решении власти региона намерены построить нефтеперерабатывающий завод, привлечь для этого инвестиции.

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Первым шагом к положительному решению о передаче активов «ЧНХП» Чечне стало исключение предприятия в конце июня 2016 года премьер-министром Дмитрием Медведевым из прогнозного плана приватизации на 2014−2016 годы. Однако процесс передачи затянулся.

В сентябре 2016 года корпорация «Роснефть» заявила, что хочет полностью выйти из активов в Чечне и передать республике все свои акции «Чеченнефтехимпрома». Эта инициатива была поддержана Минэкономразвития РФ. В начале 2017 года стало известно о том, что «Роснефть» готова продать Чечне 51% акций «Грознефтегаза», чтобы он полностью принадлежал республике. Сумма сделки, которая называлась рядом экспертов, составляла 12,5 млрд рублей, однако власти Чечни сочли ее завышенной.

Сообщалось также, что в начале 2017 года «Роснефть» предложила построить в Чечне вместо нефтеперерабатывающего завода более дешевый битумный завод, который мог бы дать республике новые рабочие места. Мотивировалось это предложение нерентабельностью нефтеперерабатывающего завода, хотя и проект битумного завода эксперты также называли нерентабельным.

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В апреле 2017 года в Москве состоялась встреча главы «Роснефти» Игоря Сечина и Рамзана Кадырова, на которой была достигнута договоренность о том, что «Роснефть» будет продолжать работу на территории Чечни без продажи активов, но при этом республике будет оказана помощь в строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры, предназначенных для обеспечения экологической и санитарной безопасности, в обеспечении жильем жителей Чечни, в том числе работников «Грознефтегаза».

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В итоге, как следует из указа президента РФ от 18 сентября 2018 года, все же было принято решение о передаче нефтеперерабатывающего предприятия Чечне. Стоит отметить, что в собственности «ЧНХП» находятся около 2000 земельных участков общей площадью 7740 га, более 1100 нефтяных и газовых скважин, два НПЗ, ремонтные предприятия, четыре нефтебазы, оборудование для добычи и более 500 км трубопроводов.

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Напомним, во время СССР Чечня была одним из крупных центров нефтедобычи на территории страны. Промышленная добыча нефти в Чечне была начата в 1893 году и к началу Великой Отечественной войны составляла 4 млн тонн в год. Неслучайно во время войны фашисты рвались к нефтяным запасам Грозного, и битва за Кавказ была одной из самых значимых в решении исхода войны.

По мнению ряда экспертов, запас нефти в Чечне составляет порядка 60 млн тонн, а по словам некоторых специалистов, нефти в Чечне «не меньше, чем в Саудовской Аравии».