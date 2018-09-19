Калуга, 19 сентября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. В Калуге наградили старейших сотрудников почтамта, проработавших более 45 лет. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября управляющий регионального филиала Почты России Вера Дмитриева, церемония прошла в зале центрального отделения почтовой связи Калуги и приурочена к 245-летию калужской почты.

Пресс-служба УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» Юбилейные почтовые открытки

Специально к юбилею были выпущены почтовые карточки с изображением Калужского почтамта и специальный художественный штемпель. Памятные открытки можно отправить из центрального отделения на площади Старый Торг, 7. Также к круглой дате приурочено открытие музейной выставки «История Калужской почты» и филателистической выставки «Ретроспектива почтовых марок», среди экземпляров которой представлена первая российская почтовая марка 1857 года выпуска.

«История Калужской почты начинается с XVIII века, когда указом Екатерины II №586 от 19 сентября 1773 года была учреждена Калужская почтовая контора. В 1778 году в рамках регулярного плана застройки Калуги было определено нынешнее положение «почтового дома». Это узнаваемое здание на площади Старый Торг служит своему прямому назначению уже более 230 лет, при этом теперь населению здесь оказываются современные почтовые услуги», — заявила Вера Дмитриева.

Напомним, в состав УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов, автобаза и два участка курьерской доставки в Калуге и Обнинске. Услуги почтовой связи предоставляют 455 отделений почтовой связи, из них 100 городских отделений почтовой связи, 346 стационарных сельских отделений почтовой связи и девяти передвижных отделений почтовой связи. Доступ к услугам почтовой связи имеют жители всех населенные пунктов области.