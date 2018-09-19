Москва, 19 сентября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. В августе 2018 года японская компания Mazda смогла продать в России 2836 автомобилей, что на 31% больше, чем в августе 2017 года. Об этом 19 сентября сообщило агентство «Автостат».

zeevveez Логотип Mazda

В период с января по август 2018 года автопроизводитель смог реализовать в нашей стране 19 665 автомобилей (рост продаж — 28%). Лидером внутреннего модельного рейтинга компании вновь стал кроссовер CX-5, в августе 2018 года этот автомобиль решили приобрести 1910 покупателей.

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Напомним, 28 августа 2018 года ИА REGNUM сообщило, что компания Mazda подняла цены на все представленные в России модели на 12−35 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Начальная версия кроссовера CX-5 стала дороже на 18 тыс. рублей.