Ярославль, 19 сентября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В Ярославле объединенные администрации 4 районов не справляются с возросшей нагрузкой. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля 19 сентября заявил депутат Константин Шлапак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Речь идет об объединенных администрациях Красноперекопского и Фрунзенского и Кировского и Ленинского районов. Они были созданы в целях экономии в 2016 году. Константин Шлапак спросил у мэра Ярославля, не собирается ли он вернутся к старой схеме организации власти.

Владимир Слепцов признал, что проблема есть, однако вновь разделять администрации он не намерен.

«Когда есть два района — сложнее работать. Главе труднее контролировать, недостаточно бывает даже места в залах для совещаний. Мы сейчас отрабатываем, как усилить штатное расписание на следующий год, чтобы снять эти вопросы», — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.

По словам Слепцова, вернуть прежнюю схему невозможно хотя бы потому, что старые здания администраций Кировского и Фрунзенского районов уже используются по другому назначению. То, что работать на объединенных районах труднее, ясно из кадровой проблемы. Так в Кировском и Ленинском районах за 2 года сменилось 8 глав.