Анадырь, 19 сентября, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления 24-х учащихся «Чукотского окружного многопрофильного лицея», сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В столовой

По данным ведомства, учащиеся были госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтерит». В настоящее время следователи допрашивают руководителей лицея, а также работников пищеблока. Образцы горячего питания направлены на исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Твери возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления 30 пациентов и двух медработников в Тверской областной клинической больнице.

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