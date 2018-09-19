Москва, 19 сентября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Ради приобретения пакета акций крупнейшей в России сервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) международная нефтесервисная компания Schlumberger согласилась предоставить российскому конкуренту доступ к части своих технологий. Об этом пишут 19 сентября «Ведомости».

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По сведениям издания, такие действия Schlumberger предпримет в целях подстраховки на тот случай, если компании придется покинуть российский рынок в связи с санкционной политикой Соединенных Штатов. Также сообщается, что летом 2017 года международная нефтесервисная компания просила одобрить приобретение доли в 51% EDC, однако затем снизила притязания до уровня 50% минус 1 акция.

Напомним, ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что ведомство предложило компании Schlumberger продлить оферту о покупке доли в EDC, которая истекала 1 сентября.