Киев, 19 сентября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Реформа управления в «Украинских железных дорогах» (УЖД) привела к хаосу, заявил гендиректор предприятий ArcelorMittal на Украине и в Казахстане ПарамжитКалон, сообщает 19 сентября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По его словам, за прошедший год ситуация на УЖД ухудшилась, синхронной работы на местах и в головном офисе компании нет. Из-за хаоса в управлении УЖД, ArcelorMittal сократил отправки за последний год на 25%, ожидается дальнейшее сокращение перевозок.

Калон подчеркнул, что его компания планировала ежемесячно отправлять в Восточную Европу 300 тыс. т концентратов, однако из-за проблем с УЖД компания отправляет лишь порядка 100 тыс. т.

Напомним, ранее представители бизнеса на Украине пожаловались правительству на необоснованное повышение тарифов на грузоперевозки на УЖД.