Барнаул, 19 сентября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Если бы руководитель музея школы № 53 в Барнауле Олег Рыжиков не оказался на пересечении улиц Гоголя и Радищева, куда он прибыл для того, чтобы поменять автомобильную резину, искусствоведы и общественность, возможно, никогда бы не узнали об уникальных работах художника из Санкт-Петербурга Михаила Иванова. Они в буквальном смысле были выброшены на свалку вместе с этюдником, документами и медалью времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Вести-Алтай».

Марина Ермоленко ИА REGNUM Спящий мальчик. Одна из работ художника Михаила Иванова, найденная на свалке в Барнауле

Марина Ермоленко ИА REGNUM Кудрявый ребёнок. Одна из работ художника Михаила Иванова, найденная на свалке в Барнауле

По бумагам из «клада» удалось узнать, что Михаил Иванов родился в 1907 году в Петербурге, там же получил образование. Был серьёзно ранен в годы войны, а после работал художником-оформителем в медицинском институте Омска.

«Он за короткое время обзаводился кучей слушателей, вокруг него всегда толпилась молодёжь, а самые красивые студентки в него влюблялись с лёту», — отмечает знакомая жены художника Ирина Азолина.

Марина Ермоленко ИА REGNUM Принадлежащие Михаилу Иванову этюдник, кисти и картина со стариком, найденные на свалке в Барнауле

По её словам, именно супруга в 70-х годах прошлого века перевезла работы мужа в Барнаул, а в этом году их нашли на свалке. Искусствоведы утверждают: работы Иванова уникальны.

«Мастер использует акварель и карандаш. Мы видим жанровые композиции, причём они интересны и уникальны тем, что художник изображал сцены из жизни людей 30-х годов», — считает искусствовед Людмила Лихацкая.

Марина Ермоленко ИА REGNUM Одна из работ художника Михаила Иванова, найденная на свалке в Барнауле

Трагическая случайность, произошедшая в Омске в 1957 году, оборвала жизнь Михаила Иванова. Он умер от шальной пули у калитки собственного дома в результате перестрелки между сотрудниками милиции и бандитами. По стечению обстоятельств, блюстители порядка и полвека спустя после его смерти оказались рядом: в школе, где теперь выставляются работы Михаила Иванова, есть полицейские классы. Сам же художник, скорее всего, никогда и не бывал в Барнауле, но его работы получили «постоянную прописку» именно в столице Алтайского края.

Марина Ермоленко ИА REGNUM Автопортрет художника Михаила Иванова, найденный на свалке в Барнауле

На выставке, получившей название «С любовью к людям», побывала сопредседатель ОНФ в Алтайском крае Марина Ермоленко. Позднее на своей странице в Facebook она отметила, что эта история «учит главному, и это главное сложно купить за деньги, а потерять очень легко».