Москва, 19 сентября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Иностранные граждане очень интересуются политической жизнью в РФ, поэтому Госдума запустила версию своего интернет-сайта на английском языке. Теперь все интересующиеся смогут получать информацию из первоисточника. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Интерес огромный к работе Госдумы за рубежом, и у тех, кто интересуется политикой в России, будет возможность с ней знакомиться из первоисточника», — заявил Володин в ходе пленарного заседания.

Новый сайт Госдумы на английском языке заработал 19 сентября. На нем будут публиковаться все новости нижней палаты парламента РФ, а также информация о работе депутатов.