Москва, 19 сентября, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Выборы в Приморье лидер ЛДПР Владимир Жириновский расценил как попытку захватить власть коммунистами, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жириновский

«В Приморье была попытка захватить власть — этого Ищенко надо арестовать, ему не только нельзя быть губернатором, человек, который совершает противоправные действия для того, чтобы попытаться как-то использовать выборные технологии для получения кусочка власти. И он еще недоволен, он считает себя избранным губернатором», — заявил Жириновский журналистам.

Лидер партии уверен, что нельзя поддерживать коммунистов.

«По всей стране, и в Хакасии, и в Хабаровском крае и Владимирской области», — добавил он.

В Приморье прошел второй тур выборов губернатора. На сайте ЦИК появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. Говорилось о многочисленных нарушениях в ходе выборов. В Приморье прибыла комиссия ЦИК.