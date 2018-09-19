Чебоксары, 19 сентября, 2018, 10:18 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор депутату городского собрания депутатов Чебоксар, которого обвиняли в мошенничестве при строительстве дороги. Ущерб следствие оценило в 970 тыс. рублей, материальный ущерб был возмещён. Приговором суда парламентарию назначен условный срок, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

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Перед судом предстал депутат столичного парламента, который также является учредителем строительной компании. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»).

Напомним, в октябре 2015 года в Большешатьминском поселении Красноармейского района был заключён муниципальный контракт на строительство дороги протяженностью около 1,7 километра в деревне Кошки. Общая сумма по договору превысила 12 млн рублей. Исполнителем выступала компания, учреждённая злоумышленником. Согласно материалам уголовного дела, зная о том, что взятые обязательства не выполнены в полном объеме, злоумышленник подготовил фиктивные документы о стоимости работ и затрат, которые представил заказчику через две недели после заключения контракта.

«Путём обмана и злоупотребления доверием должностных лиц администрации поселения он совершил хищение денежных средств бюджета поселения на сумму более 972 тыс. рублей. Мошеннические действия были выражены в представлении заведомо ложного отчета с указанием явно завышенной стоимости произведенных работ», — добавляют в прокуратуре Чувашии.

По данным ведомства, с учётом полного возмещения материального ущерба и наличия на иждивении подсудимого четырёх несовершеннолетних детей, суд назначил депутату три года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

В СУ СКР по Чувашии отмечают, что в настоящее время все работы по строительству дороги выполнены в полном объеме. По результатам расследования в администрацию Красноармейского района внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений, в котором обращено внимание на необходимость усиления контроля за расходованием бюджетных средств.

По неофициальным данным, речь идёт о депутате, в отношении которого в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.137 УК РФ («Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») и ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация и покушение на убийство по найму»). По версии следствия, злоумышленник собрал информацию о частной жизни своего бывшего бизнес-компаньона, передав их 28-летнему жителю Свердловской области — последнего подозревают в исполнении «заказа». Несостоявшегося убийцу задержали в декабре 2017 года в Чебоксарах.