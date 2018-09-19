Оренбург, 19 сентября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области начинается выплата компенсаций потерь, связанных с ростом цен на топливо, сообщи корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона. Средства выплачиваются за счет средств резервного фонда РФ и областного бюджета.

Василий Максимов. Залом ржи. 1903

Напомним, согласно распоряжению правительства России регионам выделено 5 млрд рублей, которые должны быть направлены на компенсацию части затрат из-за резкого скачка цен на горюче-смазочные топливо для сельскохозяйственной техники. Из общей суммы Оренбуржье получает 237 млн 815,9 тыс. рублей.

Стоит отметить, Оренбургская область вошла в число регионов, получивших наибольшую материальную поддержку. Большую сумму получили только Алтайский край и Ростовская области.

Компенсация затрат на ГСМ осуществляется на условиях софинансирования. Из областного бюджета выделено 79 млн 272 тыс. рублей. Общая сумма возмещения расходов из бюджетов разных уровней составляет в итоге 317 млн 87,9 тыс. рублей.

По словам заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Натальи Рыжковой, уже определена ставка субсидии, которая составила на 1 условный гектар 67,85 рубля, а также составлен реестр получателей субсидии. С 19 сентября начинается перечисление выплат аграриям.

Добавим, в начале июня в регионе завершились посевные работы. Площадь ярового сева составила 3,3 млн га. Сейчас ведётся сбор урожая (убрано 92% площадей). На 17 сентября намолочено почти 2 млн тонн зерна. Осуществляется сев озимых, которые уже посеяны на площади 654,7 тыс. га (65% при плане 1000 тыс. га).

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