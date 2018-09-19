Украинские военные изучают английский, американские — сеть: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- США готовятся к войне в киберпространстве с Россией и Китаем;
- Эстония как проводник Украины в НАТО;
- «Новые» украинские реактивные снаряды высмеяли в сети;
- Британские СМИ нашли в Солсбери новых отравленных;
- О плане по дедолларизации экономики России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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