Нижний Новгород, 19 сентября, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе подготовка к отопительному сезону находится на завершающей стадии. Проблемными остаются долги за потреблённые энергоресурсы и износ коммунальной инфраструктуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе приволжского полпреда по итогам окружного совещания с участием представителей Минстроя России, Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Генпрокуратуры, Волжско-Окского управления Ростехнадзора, главных федеральных инспекторов и руководителей органов власти, курирующих вопросы ЖКХ.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Во всех регионах Поволжья подготовка к отопительному сезону находится на завершающем этапе. По данным полпредства, подготовлено 90% котельных, 92% жилищного фонда и центральных тепловых пунктов, 93% коммунальных сетей.

Особое внимание было уделено проблемным вопросам. В ряде регионов по отдельным показателям отмечаются низкие темпы подготовки к зиме, а также запасов топлива. На контроле — ситуация с долгами за потреблённые энергоресурсы: по данным на начало сентября, в Поволжье задолженность уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% и составляет 39,7 млрд рублей.

«Другим проблемным вопросом является высокий уровень физического износа коммунальной инфраструктуры, который в среднем составляет около 60%», — подчеркнул заместитель полпреда Олег Машковцев.

В ходе совещания было регионам рекомендовано более активно принимать меры по привлечению в ЖКХ частных инвестиций для модернизации изношенного оборудования и инфраструктуры, в том числе путем передачи данных объектов в концессию. Кроме этого, поручено обеспечить выполнение графиков подготовки к отопительному сезону, а также принять «исчерпывающие меры по снижению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы и оказанные коммунальные услуги», говорится в сообщении.